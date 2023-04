Tchad : des vélos distribués aux centres de santé du district de Baktchoro

Le district de Baktchoro tient une réunion du comité directeur et distribue des vélos aux centres de santé. Ses responsables ont organisé la réunion du comité directeur pour l'année 2023.



La cérémonie de lancement des activités a également permis la distribution de vélos aux centres de santé, pour faciliter le travail de vaccination. Le sous-préfet de Baktchoro, Baroud Charfaddine Souleymane, a présidé cette cérémonie.



Cette réunion a rassemblé l'équipe dirigeante du district, les autorités administratives, religieuses et traditionnelles locales, ainsi que les responsables des centres de santé du district.



Dans son discours de circonstance, le médecin chef du district sanitaire de Baktchoro, Valantino Ngaramadji Ngarbaroum, a souligné que la réunion du comité directeur était organisée chaque trimestre pour évaluer les activités du district et mettre en œuvre la politique du gouvernement et de ses partenaires.



Il a expliqué que cette réunion leur permettra de mettre en évidence les forces et les faiblesses, les problèmes et les opportunités. Il a également énuméré les réalisations du district sanitaire de Baktchoro en 2022 : un taux d'utilisation de service de 23 %, contre 15 % en 2021 ; un taux de fréquentation de CPN de 85 %, avec 4729 femmes dépistées et deux cas positifs, suivis et mis sous traitement ; un dépistage de 14205 cas de paludisme avec 9 décès ; un taux d'accouchement de 51 % avec un taux de mortalité maternelle de 0,03 % ; et une couverture vaccinale contre le Covid-19 de 55 %.



Le sous-préfet de Baktchoro, Baroud Charfaddine Souleymane, a encouragé les responsables du district sanitaire de Baktchoro à discuter des problèmes rencontrés, afin de les résoudre. Il a également exhorté les responsables des centres de santé bénéficiaires de vélos, à les utiliser correctement pour que tous les enfants soient vaccinés.



Il convient de noter que sur les 16 centres de santé du district de Baktchoro, 9 ont reçu des vélos. Ces vélos ont été remis par la délégation sanitaire de la Tandjile.