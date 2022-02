Tchad : des vendeuses de charbon dans les mailles de la garde forestière à N'Djamena

Le ministre de l'Environnement Mahamat Ahmat Lazina, accompagné du commandant de la garde forestière et faunique, de l'inspecteur général et du secrétaire général adjoint de son département ministériel, a effectué ce 23 février une visite dans quelques marchés de N'Djamena pour constater la vente illégale de charbon de bois.



La vente de charbon de bois est interdite. Cependant, elle prend une proportion inquiétante, constate le ministre Mahamat Ahmat Lazina qui s'est exprimé sur sa page Facebook.



"Nous avons non seulement fait des saisies mais invité les vendeuses à arrêter avec cette pratique. Désormais, elles seront arrêtées. Elles doivent chercher à faire autre chose car pour un sac de charbon de bois, il faut détruire 15 arbres, ce qui n'est pas normal", prévient le ministre Mahamat Ahmat Lazina.



Sur les réseaux sociaux, des citoyens jugent ces mesures trop brutales sachant que la plupart des vendeuses survivent au quotidien de petits commerces dans l'un des pays les plus pauvres au monde.