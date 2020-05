Tchad : des victimes d'une tornade reçoivent une assistance au Mayo Kebbi Ouest

Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou, apporte son appui à la population sinistrée du village Mandakouti, dans le département de Gagal.



Il s'est rendu lundi sur le terrain, auprès des victimes, à la tête d'une délégation constituée de responsables de la cellule de veille en charge de la gestion de la crise sanitaire au Mayo Kebbi Ouest.



Le gouverneur a transporté et remis 40 cartons de macaronis, 10 bidons d'huile de 20 litres, un carton de savon et cinq kits de lavage de mains.



À cette occasion, Adoum Forteye Amadou a déploré les dégâts causés par cette tornade, notamment le décès d'une fillette de cinq ans, les sept personnes blessées suite à l'écroulement des 41 maisons et les 65 sacs de vivres constitués des sacs de céréales qui ont été mouillés.



Le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest a lancé un appel aux ONG, tel que la Croix Rouge et aux personnes de bonne volonté afin de voler au secours des victimes de Mandakouti. Car dit-il, c'est le début de la saison des pluies et ce n'est pas évident pour les victimes de faire des briques pour reconstruire leurs maisons.



"Avec l'appui des partenaires qui œuvrent dans le domaine de la gestion des catastrophes, ces citoyens peuvent avoir des abris", conclut Adoum Forteye Amadou.