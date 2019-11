Tchad : des villes et villages s'ouvrent sur le monde grâce aux kits satellitaires offerts

Au Tchad, l'entreprise Startime poursuit le déploiement du matériel de télévision satellitaire offert par la Chine. La population y voit un avantage très bénéfique, contribuant au développement et au brassage, notamment à Goz Beida, chef-lieu de la province de Sila, une zone sous état d'urgence.



Depuis 2018, un don de projecteurs, d'écrans de télévision et de matériel numérique a permis à des villes et villages tchadiens d'accéder à la télévision satellitaire.



Dans la ville de Goz Beida, un projecteur a été confié à l'association AJBEFP, au quartier Karai, pour permettre à la population de certains quartiers d'en profiter.