Tchad : des voix s'élèvent pour dénoncer la suspension d'Ibedou de la CTDDH

Les membres du bureau exécutif de l'Union des syndicats du Tchad (UST) ont réagi samedi à la suspension par la justice du défenseur des droits de l'Homme Mahamat Nour Ibedou de son poste de secrétaire général de la CTDDH.



Ils ont demandé la "réhabilitation immédiate" de Mahamat Nour Ibedou et ont exhorté la justice à "ne pas entrer dans des considérations politiques pour mettre le bâton dans les roues des organisations de la société civile."



"La violation des droits humains est une des causes principales de la menace de la paix dans notre cher pays", met en garde l'UST.



Selon Barka Michel, président de l'UST, "le camarade Mahamat Nour Ibedou mérite le soutien de toutes les organisations de droits humains du Tchad et du monde entier car il est l'espoir des tchadiens qui subissent quotidiennement la violence et l'arbitraire".



Mahamat Nour Ibedou "reste la proue de la dénonciation des exactions commises contre les paisibles citoyens par certaines personnes qui se croient au-dessus de la loi", ajoute Barka Michel.