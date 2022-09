Tchad : des voix s'élèvent pour la fédération face à "la gestion chaotique pendant des années"

Les Fédéralistes tchadiens du Sahel, par la voix de leur président Younous Ibedou, ont lancé le 27 septembre un "appel pressant à tous les fils et filles de la bande sahélienne du Tchad, épousant le projet de fédéralisme, à se joindre à eux pour en faire une réalité".



Les Fédéralistes tchadiens du Sahel "constatent avec amerture la gestion chaotique du pays pendant de longues années passées".



Les Fédéraliste tchadiens du Sahel affirment réunir des partisans de cette forme de l'État au Kanem, Lac, Bahr El Ghazel, Hadjer Lamis, Chari Baguirmi, Batha, Guerra, Salamat, Dar Sila et Wadi Fira. Ils expriment leur "ferme volonté d'oeuvrer en faveur de l'instauration du fédéralisme au Tchad, seule issue pouvant apporter l'unité, la justice sociale et la paix dans le pays".



De plus en plus de voix s'élèvent au Tchad en faveur d'une forme de l'État fédéraliste qui pourrait permettre d'amorcer un vrai développement. 62 ans après son indépendance, le Tchad est au bas de tous les classements internationaux et demeure l'un des pays les plus pauvres du monde. Des leaders d'opinion estiment toutefois que la forme de l'État importe peu, à défaut d'une bonne gouvernance. Le débat pourrait être tranché par un référendum.



Aux assises nationales, les partisans de "l'État unitaire fortement décentralisé" reconnaissent un échec de la décentralisation. Une commission ad hoc mise sur pied par le Présidium du dialogue national apportera mercredi des éclaircissements sur cette question, avant un débat décisif de la plénière.