Tchad : des voleurs de bétail arrêtés par la population et remis à la police

MOUNDOU - Deux présumés voleurs de bétail ont été présentés hier, mardi 27 août au gouverneur de la province du Logone Occidental Adago Yacoub. Ils ont été arrêtés par les habitants d'un quartier périphérique de la ville de Moundou qui ont, à maintes fois, été victimes de vols.



Les individus ont été arrêtés alors qu'ils détenaient deux têtes de boeufs qu'ils venaient de décapiter clandestinement et dont la chair aurait déjà entretemps été vendu sur le marché.



Le gouverneur Adago Yacoub s'est félicité de la vigilance de la population qui a conduit à l'arrestation des deux présumés voleurs. Il a salué la population pour sa décision de ne pas se faire justice elle-même.



"Les conduire devant les autorités compétentes est une décision sage", a déclaré Adago Yacoub qui a ensuite livré les présumés voleurs aux mains de la justice.



Le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Moundou, Brahim Ali Kola, a affirmé pour sa part que des enquêtes seront menées afin de démanteler le réseau de ces présumés voleurs. Ils seront poursuivis non seulement pour vol organisé, mais également pour empoisonnement de la population car, ces animaux sont abattus clandestinement et vendus sur le marché sans contrôle vétérinaire, mettant ainsi la vie des consommateurs en danger.



Régulièrement, les habitants des quartiers périphériques sont victimes de vols de bétail avec la complicité de certains bouchers qui vendent la viande sur le marché.