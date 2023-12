Tchad : descente d’une équipe du ministère des infrastructures sur des chantiers du quartier Mardjandaffack

Le projet de bitumage des rues de Mardjandaffack, lancé en août 2021 par le Président de Transition, Président de la République, Chef de l’État, Général Mahamat Idriss Deby Itno, s’achemine progressivement vers la fin des travaux, a annoncé ce jeudi 30 novembre 2023, le ministère des Infrastructures et du Désenclavement.



« A présent, treize rues sont complètement revêtues et l’entreprise s’active sur les trois (3) autres rues pour achever le projet qui, sans nul doute, a déjà changé le panorama du quartier Mardjandaffack », a indiqué le ministère ajoutant qu’aussi, des collecteurs d’eaux pluviales sont-ils réalisés afin de drainer les eaux vers le canal Saint Martin pour leur déversement dans le fleuve Chari.



« En compagnie des acteurs du projet, le Directeur de la voirie urbaine, a sillonné quelques rues déjà bitumées et les rues en cours de réalisation. Les 3 rues en cours d’exécution sont la rue Canal, Massenya et la rue Sultan Ourada », a indiqué le ministère.



Il a par ailleurs souligné que si certains riverains possèdent ou d’autres construisent des ouvrages de contient d’eaux usées (puisard) dans leurs concessions, ceci n’est pas le cas pour certains qui étendent des tuyaux atteignant ainsi les bordures de la chaussée et laissant ruisseler les eaux sur cette infrastructure routière.



« Afin de remédier et pérenniser ce patrimoine routier urbain, la population est appelée à se munir des puisards pour la collecte des eaux de ménage », a recommandé le ministere ajoutant que le Directeur de voirie urbaine du ministère en charge des infrastructures, Hassan Hayar Adam, « invite le représentant de la Mairie, présent durant la visite, de procéder à un projet de sensibilisation à l’endroit des riverains pour une appropriation des rues ».