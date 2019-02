Tchad : descente du ministre de l'Aviation à l'aéroport de N'Djamena

Le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mahamat Tahir Orozi a visité ce mercredi matin l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena, afin de s'enquérir des conditions de fonctionnement des différents services, du respect des normes sécuritaires et aéroportuaires.



Il a inspecté tour à tour le poste de filtrage des passagers, le bureau d'enregistrement des départs et arrivés, la salle de surveillance vidéo et le service de police aéroportuaire. Il a insisté sur le respect scrupuleux des mesures de sécurité et des passagers. Mahamat Tahir Orozzi s'est ensuite rendu au centre de contrôle aérien régional, au bloc technique de l'ASECNA, à la tour de contrôle et aux services de sécurité incendie.



Les agents ont été félicités par le chef du département de l'aviation pour les efforts déployés. "Au niveau technique, les instruments marchent très bien. Au niveau des pompiers, ils sont même au delà des normes requises. Ma visite s'inscrit dans le cadre de la certification de notre aéroport N'Djamena aux normes internationales. J'exhorte encore à redoubler d'efforts pour que notre porte d'entrée soit bien sécurisée. On doit montrer au monde entier que l'aéroport est bien contrôlé. J'espère qu'ils sont en train de faire un très bon travail. Il n'y a pas de lacunes sécuritaires", a déclaré le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mahamat Tahir Orozi.



Des échanges ont également eu lieu entre le ministre et les agents des douanes aéroportuaires sur leurs performances. Les agents des différents services ont été invités à travailler pour "l'intérêt supérieur de la nation".