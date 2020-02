Tchad : descente du ministre de la sécurité au commissariat central et au gouvernorat

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, général de corps d'armée Mahamat Abali Salah, a fait vendredi une descente inopinée au commissariat central et au gouvernorat de N'Djamena.



Au sein du commissariat central, le ministre a inspecté le centre de production des titres sécurisés. Il a été rejoint par le directeur général de la police nationale, Hissein Doudoua Hamit et son adjoint Benguela Guidjinga.



Poignées de main et échanges sur les difficultés procédurales avec les usagers, le ministre a tenu à s'enquérir du bon déroulement de l'enrôlement effectué par les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS).



Au gouvernorat de la capitale, le ministre a été accueilli par le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djibert Younous. Sur place se trouvait également la directrice générale adjointe de l'ANATS, Halimé Ali Abbas Seitchi.



Les différents points d'enrôlements ont été inspectés par le ministre qui a constaté l'opérationnalisation des deux centres.



Le général Mahamat Abali Salah a appelé la population à prendre son mal en patience, dans l'attente de la mise en route progressive des deux autres centres d'enrôlement à N'Djamena.



Il a rappelé que les fiches d'enrôlement sont gratuites et a promis de sévères sanctions contre les agents qui s'adonnent à la corruption. De même, il a invité les usagers à ne pas tenter de corrompre les agents dans l'objectif d'avoir un traitement de faveur plus rapide.



Le 22 janvier dernier, le système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés géré par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANATS), a été officiellement lancé à N'Djamena et en province.