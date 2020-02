Tchad : désengagés de Boko Haram en attente de réinsertion, une bombe à retardement

Le président du CEDPE, Ahmat Yacoub Dabio, a lancé un appel pressant afin d'accélérer la procédure de réinsertion socioprofessionnelle d’environ 4200 désengagés de Boko Haram dont 54% de femmes dans la province du Lac.



Selon le rapport, plus de 33% de désengagés sont malades alors que 3,19% seulement ont bénéficié d’une scolarité primaire, et plus de 97% ne sont pas en possession d’une pièce d’identité.



67,21% éprouvent des difficultés en matière de logement et de nourriture (1710 personnes).



Le CEDPE estime que les désengagés non réinsérés constituent une bombe à retardement et qu’il est temps de procéder à la réinsertion socioprofessionnelle des personnes désassociées de Boko Haram.