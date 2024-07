Tchad : désignation du 22e Mbang Dayan de Bédaya sous une pluie battante

C’est sous une grosse pluie que la cérémonie de désignation du 22e Mbang Dayan de Bédaya a eu lieu ce mardi 30 juillet, suite au décès du 21e.



La lignée royale a porté son choix sur Nguemadjita Mbanguidabaye, fils du frère aîné du défunt. Il est à noter que le nouveau mbang est enseignant et exerce à N’Djamena.



Avant son intronisation, il sera mis en quarantaine pendant plusieurs jours pour se familiariser avec les pratiques des us et coutumes afin de bien les préserver.