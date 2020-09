Tchad : désordre dans des hôpitaux, "nous sommes au courant. Vous allez voir ce qui va se passer"

"Nous sommes au courant de certaines choses qui se passent dans les hôpitaux, les centres de santé, les districts. Nous sommes au courant. Vous allez voir ce qui va se passer", a déclaré la semaine dernière le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, lors d'une visite à l'hôpital provincial d'Am Timan, au Salamat.



"Dans les semaines, dans les mois à venir, vous allez voir ce qui va se passer", a ajouté le ministre.



S'adressant au personnel, le chef de département ministériel a indiqué que "ceux qui veulent réellement soigner les tchadiens et tchadiennes, on va les encourager. Ceux qui sont venus dans les hôpitaux pour s'enrichir, ils vont aller faire autre chose."



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a exhorté le personnel à ne pas être "laxiste" ni "complaisant avec les brebis galeuses" car "s'il y en a un qui est mauvais, qui soigne mal, qui escroque, qui vole le médicament, les gens vont parler de tout l'hôpital."



Le ministre a félicité le personnel qui a pris en main la gestion de l'hôpital. "Ailleurs, il y a des médecins, des infirmiers, des sages-femmes qui sont affectés quelque part, et juste parce qu'il n'y a pas de communication, ils désertent les postes, ils se cachent quelque part ou bien ils vont travailler ailleurs et ils volent leur salaire", a-t-il dit.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a exhorté les agents de santé à faire le travail de manière correcte car les patients compte sur eux : "Votre compassion, votre manière de les accueillir, de leur parler, de les rassurer, bref, votre humanité visible, c'est peut être plus important que la piqure que vous faites (...) Vous pouvez être le meilleur médecin au monde, mais si au fond de vous, vous n'avez pas de compassion, vous ne savez pas avoir le bon contact, vous êtes nul."