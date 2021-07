Tchad : destruction des mines et restes d'engins explosifs près de Fada

Après la visite du fourneau contenant les mines, l'honneur revient au gouverneur de procéder à la destruction, à l'aide d'un détonateur se trouvant à plus de 800 mètres du fourneau. Une forte explosion a retenti, laissant ébahie toute l'assistance sauf les habitués du domaine.



Avant de quitter la zone, le gouverneur et sa délégation se sont dirigés sur la zone pour constater le grand fossé causé par l'explosion.



Le projet MAG et le HCND ont pour mission de rechercher, d'extraire et de détruire les mines et les munitions.