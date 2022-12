Tchad : détournement des biens de la commune de Laï, une commission mise en place

Les membres du cadre de concertation communale de Laï se sont retrouvés ce 7 décembre 2022, dans la salle des réunions de la mairie de Laï.



La séance a été dirigée par le président dudit cadre de concertation, Saou Donon Robert, par ailleurs maire de la ville de Laï. En toile de fond des discussions : la redynamisation du cadre et la disparition des biens de la commune de Laï.



Après échanges, les membres du cadre ont décidé d'entrée en action, c'est-à-dire poursuivre tous ceux qui ont détourné les biens matériels disparus de la commune.



À cet effet, une commission de six membres a été mis sur pied pour aller rencontrer les autorités, et ramener ces matériels détournés par certains chefs de service de la place.