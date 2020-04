TCHAD Tchad : dette intérieure, vers un "déclenchement effectif des paiements d’ici début mai"

Elle précise que "s’agissant de la mise en paiement de 110 milliards FCFA au titre des dettes dues aux fournisseurs de l’Etat (...) les services du ministère des finances et du budget travaillent en concertation avec les banques commerciales participantes pour un déclenchement effectif des paiements d’ici début mai."



Le 14 avril dernier, le chef de l'Etat Idriss Déby a annoncé dans un discours adressé à la nation, que les dettes dues aux fournisseurs de l’Etat vont être mises en paiement "dans les meilleurs délais"



Cet apurement est fixé à un montant de 110 milliards FCFA, soit plus du double de ce qui était prévu dans le budget 2020 du Gouvernement (51 milliards FCFA).



Ce paiement se fera par la mobilisation de l’épargne des banques tchadiennes.



Le Gouvernement veut apurer la dette intérieure



Début janvier, le



Le plan s’élève à un montant brut d’un peu plus de 515 milliards de FCFA pour 9571 dossiers validés par le cabinet. Avec les créances fiscales de l’État sur certains prestataires d’un montant de près de 30 milliards de FCFA, la dette à apurer après compensation pourrait retomber à 485 milliards de FCFA.



