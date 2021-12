Tchad : deuil et recueillement au Batha pour la journée du 1er décembre

A l'instar des autres provinces du Tchad, la province du Batha a fêté ce 1er décembre 2021, le 31ème anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie.



C'est la Place Martyr Hassan Djamous qui a servi de cadre à cette journée historique, en présence du gouverneur de la province, des autorités administratives civiles et militaires.



Cette journée a été réservée exclusivement à Ati au deuil et à la prière pour le repos de l’âme du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, initiateur de la démocratie. Ainsi, sur certaines banderoles, on pouvait lire, « Maréchal, vous restez à jamais gravé dans nos mémoires ». Après le passage en revue des troupes, le gouverneur a déposé des gerbes de fleurs en mémoire des martyrs tombés sur le champ d'honneur.



Des motions de soutien et de remerciement à l’endroit des forces de défense et de sécurité, et au président du Conseil Militaire de Transition, ont été lus par les militants et militantes du MPS. Un grand défilé militaire composé des éléments de la Gendarmerie nationale, de la Garde nationale et nomade du Tchad et de la Police nationale, a bouclé le 31ème anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie.