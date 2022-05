TCHAD Tchad : deux accords signés entre le ministère de l'Economie et la Banque mondiale

Alwihda Info | Par Brahim Abdraman - 4 Mai 2022



Ils concernent l’accès à l’énergie, à l'enseignement primaire de qualité et au renforcement des principaux systèmes de gestion.

La cérémonie de signature a eu lieu ce 04 mai 2022, dans la salle de réunion dudit ministère. Il s’agit de financer deux projets : le projet d'accroissement de l'accès à l'énergie au Tchad (PAAET), bénéficie d'un montant de 295 millions de dollars, et le Projet d'Amélioration des Résultats d'Apprentissage de l'Éducation de Base (PARAEB), pour un montant de 150 millions de dollars.



Le dernier projet vise à accroitre l'accès à l'enseignement primaire et la qualité de l'enseignement pour la lecture, l'écriture et le calcul, et de renforcer les principaux systèmes de gestion. Les systèmes de gestion font référence à la gestion des enseignants communautaires et du système d'information et de gestion de l'éducation (SIGE).



L'objectif de développement du projet PAAET est d'accroitre l'accès à l'électricité et à la cuisson propre au Tchad. Ce projet vise à faire passer l'accès d'environ 6% aujourd'hui, à 30%, soit environ 1 million de ménages électrifiés d'ici 2027.



Selon le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Rasit Pertev, en réussissant à mobiliser en un mois quelque 700 millions de dollars pour financer ces projets, le Conseil d'administration a signifié par-là que l'appui de la Banque mondiale est total, pour permettre au Tchad de sortir du piège de manque d'énergie et d'infrastructures routières et d'un système éducatif en difficulté. Il ajoute que ces projets structurants vont changer positivement le visage du Tchad, en termes d'opportunité d'emplois, d'éducation, de business et de développement en général.



Le Projet d'Accroissement de l'Accès à l'Energie au Tchad soutiendra l'accroissement de l'électrification de la capitale Ndjamena et dans les 12 villes secondaires où la Société Nationale d'Electricité exploite des mini-réseaux, ainsi que l'accès à l'électricité dans d'autres villes secondaires et villages, y compris ceux qui sont situés à proximité des camps de réfugiés.



Pour le ministre de l'Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Mahamat Hamid Koua, l'objectif du projet PARAEP, est d'accroitre l'accès à l'enseignement primaire et la qualité de l'enseignement pour la lecture, l'écriture et le calcul, et de renforcer les principaux systèmes de gestion. Les systèmes de gestion font référence à la gestion des enseignants communautaires et du système d'information et de gestion de l'éducation (SIGE).



Saluant le dynamisme du PCMT qui n'a ménagé aucun effort pour réunir les conditions satisfaisantes ayant permis au groupe de la Banque mondiale de renouer la coopération avec le gouvernement de transition, le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Mog-nan Djimounta, souligne que le système éducatif national en est la preuve aujourd'hui, à travers le financement du Projet d'Amélioration des Résultats d'Apprentissage de l'Education de Base au Tchad (PARAEB), pour un montant de 150 millions de dollars pour une durée de cinq ans.





Dans la même rubrique : < > Tchad : les politico-militaires rejettent une éventuelle prolongation de la transition Tchad : cinq nouveaux commissariats de police à Ndjamena dans 8 mois Puissances militaires en BSS : le Tchad en première place Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)