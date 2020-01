Tchad : deux adjoints au maire du 5ème arrondissement installés à N'Djamena

Le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, Djibert Younous a installé mardi dans leurs fonctions, les deux nouveaux adjoints au maire de la commune du 5ème arrondissement de la capitale.



Saleh Goudja et Abakar Mahamat Issa, respectivement 1er maire adjoint et 2ème maire adjoint ont été élus le 13 janvier 2020 lors d'une session du conseil communal.



La maire du 5ème arrondissement, Fatimé Ahmat, s'est félicité de la désignation des deux adjoints et a appelé à la collaboration.



"Si aujourd'hui nous sommes devant vous pour présenter une nouvelle équipe, c'est que l'ancienne équipe n'a pas su collaborer, travailler ensemble avec les conseillers", a affirmé le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, Djibert Younous.



"L'exécutif et les conseillers forment une seule famille. Vous devez travailler ensemble, échanger et proposer des solutions pour le développement de votre commune", a-t-il ajouté.



L'équipe communale a été invité à se pencher sur des stratégies nouvelles en faveur de la population.