Tchad : deux ambulances neuves pour le système sanitaire du Kanem

Ce lundi 8 avril 2024, le gouverneur du Kanem, le Contrôleur Général Issaka Hassane Jogoï, a remis officiellement deux ambulances neuves au délégué provincial de la Santé Publique du Kanem, Dr Djibert Ahmat Haliki. L'une des ambulances sera affectée au centre de santé de Fayaye et l'autre servira à l'hôpital provincial de Mao, améliorant ainsi l'accès aux soins médicaux dans la région.



Lors de cette cérémonie, le gouverneur a exprimé sa reconnaissance envers les hautes autorités du pays pour leur soutien constant à la santé publique. Il a souligné l'importance cruciale de ces véhicules dans l'amélioration de la prise en charge des urgences médicales et le sauvetage de vies humaines.



Il a également insisté sur la responsabilité de la délégation provinciale de la Santé Publique quant à l'utilisation judicieuse et l'entretien régulier de ces ambulances, tout en encourageant la communauté à en prendre soin. Ces ambulances représentent un atout vital pour la santé et le bien-être de la population du Kanem.



Dr Djibert Ahmat Haliki a remercié le gouverneur et les autorités nationales pour ce don précieux et s'est engagé à utiliser ces ambulances efficacement pour renforcer les services de santé dans la province.