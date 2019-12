Tchad : deux ambulances offertes au ministère de la Santé publique

Le Fonds des nations unies pour la population (UNFPA) a offert lundi au ministère de la Santé publique, un don composé d'équipements médicaux, de produits de santé de reproduction et de deux ambulances.



Le montant du don s'élève à plus d'1 milliard 300 millions Francs CFA.



La représentante de l'UNFPA au Tchad, Dr. Edwige Adekambi Domingo, a salué les efforts fournis par le ministère de la Santé publique pour la mise en oeuvre d'un système intégré de gestion logistique unifié des produits de santé, gage de la bonne gestion des produits et équipements mis a disposition des formations sanitaires.



"Pour que ce système marche, il fait des hommes et des femmes engagés dans la co-construction des résultats qui sont attendus. Ceci passe par une gestion responsable et profitable aux populations, bénéficiaires uniques et finaux des présents dons d'équipements, de matériels et de produits de santé de la reproduction", a-t-elle indiqué.



Le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, a relevé que l'UNFPA est un partenaire stratégique pour son département. Selon lui, "la remise de ce don témoigne de la volonté manifeste de cette organisation des Nations Unies d'accompagner le ministère de la Santé publique dans l'objectif noble de sauver, quel qu'en soit le prix, la vie des femmes et de leurs enfants au Tchad."