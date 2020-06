Tchad : deux antilopes chevalines tuées à Kélo, 58 arrestations

DYAN, commune de Kélo - Ces antilopes seraient venues vers Kasselem, une localité à une dizaine de kilomètres de la ville de Kélo. Très tôt le matin, de ce jeudi 4 juin 2020, une soixantaine des personnes à cheval, et à pied ont pourchassé le troupeau de cinq antilopes.



Coincées, les trois bêtes ont pu s'échapper et les deux autres ont été prises d'assaut et abattues.



Les autorités alertées ont fait le déplacement sur les lieux pour constater cet acte incivique.



58 personnes ont été interpellées pour avoir été suspectées d'être associées à ce braconnage collectif.



Pour le préfet du département de la Tandjilé-Ouest, les auteurs de cet acte contre une espèce rare de notre faune seront punis conformément aux textes en vigueur.



Quand au procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Kélo, Hissein Saleh Arabi, la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur.



Il faut relever que, l'on ne sait pas encore la provenance de ces antilopes chevalines, ni encore si les trois autres ont pu regagner leur parc.



L'enquête est en cours et 15 des 58 personnes ont pu être libérées hier dans la soirée, tandis que les 33 autres attendent leur blanchiment ou leur éventuelle inculpation.