Tchad : deux cas de noyade dans le fleuve Logone dans le canton Mbikou

Les cas de noyade deviennent monnaie courante dans la province du Logone Oriental. Cela est connu à travers plusieurs organisations, notamment les associations et les médias de la place.



Plusieurs séances de sensibilisation des parents sur le contrôle des enfants, au bord du fleuve, afin de prévenir les cas de noyade, ont été organisées. Mais l'on a constaté qu’en période de chaleur, des cas de noyade sont enregistrés de jour en jour, dans les différentes localités que compte la province du Logone Oriental.



Le dernier cas de noyade en date est survenu 13 avril 2025 dans le canton Mbikou. En effet, deux enfants âgés respectivement de 08 ans et 13 ans, ont perdu la vie dans le fleuve Logone situé dans le village Mbagti.



Selon des informations recueillies auprès des parents, ces deux enfants étaient en pâturage avec les animaux, de l'autre côté de la rive du fleuve Logone. Au retour pour la maison, à la traversée du fleuve avec les animaux, aux environs de 16h, ces derniers sont emportés par le courant d'eau, et quelques minutes après, ils sont introuvables dans l'eau.



Informé de la situation, le chef de canton de Mbikou Ndolasngar Dobian Jacob, accompagné du commandant de brigade de Mbikou, est descendu au bord du fleuve pour constater l'incident malheureux. Aussitôt arrivé, le chef de canton a mobilisé ses concitoyens sur le fleuve, finalement, les corps sans vie des deux enfants ont été retrouvés le lundi 14 avril 2025, aux environs de 6h00 du matin.



Sur instruction du chef de canton de Mbikou, les deux corps des enfants ont été inhumés à Bekor-raga, leur village natal. Avec cet incident malheureux, les parents sont interpellés à la sensibilisation de proximité de tous les enfants, pour une prévention.