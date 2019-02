Tchad : deux chefs de canton réhabilités dans leurs fonctions

Le président de la République, Idriss Déby a signé ce jeudi 14 février un décret de réhabilitation de deux chefs de canton dans la province du Ouaddai et du Wadi Fira. Le décret est pris sur proposition ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale.Mahamat Adoum Doutoum, chef de canton de Gueri, dans le département de Ouara, province du Ouaddaï, et Mahamat Adoum Abdoulaye, chef de canton de Oulad Malik, dans le département de Al Biar, province du Wadi-Fira, avaient été révoqués par un décret du 2 décembre 2018 pour "manquements graves".