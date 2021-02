Tchad : deux délégués ministériels provinciaux installés au Hadjer-Lamis

L'installation du délégué provincial de l'agriculture, Mahamat Abdramane Béchir, et ledudélégué de l'action sociale et de la protection de la petite enfance, Gouad Brah Brahim, a eu lieu dans les locaux du gouvernorat.



"L'administration est une continuité, les Hommes qui la dirigent changent et se succèdent. C'est dans cette logique de la continuité que vous êtes aujourd'hui dans le Hadjer-Lamis", a déclaré la gouverneure.



Elle a relevé que les deux délégués sont dotés d'une expérience professionnelle hautement qualifiée pour accomplir cette noble tâche, et a exhorté ses collaborateurs à apporter un appui aux deux délégués dans l'accomplissement de leurs missions.



Avant de les renvoyer dans l'exercice de leurs fonctions, Amina Kodjyana a exigé d'eux l'application des textes en vigueur, le respect de la hiérarchie, la ponctualité, l'esprit d'équipe et le travail bien fait.



Les deux délégués sont appelés à se mettre au travail pour le développement socioéconomique de la grande et belle province du Hadjer-Lamis. Ils se sont relayés pour remercier les autorités qui ont placé leur confiance en eux.