Tchad : deux douaniers et un civil tués lors d'affrontements à Lougoun Gana

Des affrontements ont opposé le 29 mars 2023 des douaniers et la population de Lougoun Gana, dans la province du Chari Baguirmi, ayant provoqué la mort de deux douaniers et d'un civil. Tout a commencé quand les douaniers ont poursuivi un fraudeur qui a reçu le soutien de la population, ce qui a entraîné la mort d'hommes, selon le gouverneur de la province du Chari qui a été contacté par Alwihda Infos. "La situation est maintenant calme, et le dossier a été confié à la justice. Le reste des douaniers a regagné son camp", a déclaré à Alwihda Info, Abdallah Ahmat, gouverneur du Chari Baguirmi.



Les douaniers ont souvent pour habitude de pourchasser les fraudeurs en plein centre-ville, ce qui provoque généralement des affrontements avec la population, se soldant parfois par la mort d'hommes.