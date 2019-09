Tchad : deux écoles doctorales lancées à N'Djamena

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, David Houdeingar et le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, ont conjointement présidé, mercredi 25 septembre 2019, à la faculté des sciences de la santé humaine de l’Université de N’Djamena, le lancement officiel de deux écoles doctorales du Tchad.



Ces écoles doctorales sont entre autres l’école doctorale en lettre et sciences humaine et l’école doctorale en sciences technique et environnement.



Le président du comité d'organisation, Mahamat Borgo affirme que « cette forte mobilisation témoigne de l'intérêt de la formation particulière qu’ils apportent aux formations doctorales qui s'apprêtent d'ailleurs à démarrer pour le grand bonheur de nos étudiants. »



« Je rappelle que les deux écoles doctorales dont est célébré avec faste le lancement des activités, sont communes à toutes leurs institutions d’enseignement de recherche », a-t-il indiqué.



L’ouverture de ces écoles doctorales permet d’offrir une occasion aux jeunes étudiants qui aspirent à soutenir une thèse de doctorats dans leur propre pays.



Le président de l'université de Ndjamena, Mahamat Barka se dit heureux d’accueillir le lancement officiel des écoles doctorales qui constituent un évènement très significatif dans l'agenda académique de la communauté universitaire. Pour rappel, les écoles doctorales ont été créées depuis 2015, mais des tensions budgétaires n'ont pas permis leur concrétisation.