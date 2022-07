Tchad : "deux individus armés voulaient mettre un engin explosif dans ma voiture", Yacine Abdramane

Joint par Alwihda Info, Yacine Abdramane Sakine, donne des précisions : "J'ai l'habitude de garer la voiture au stade de Diguel en face du siège de ma formation politique. Cela a été remarqué depuis un certain temps. Deux individus armés sont venus à moto. L'un s'est introduit au bas du véhicule, du côté du moteur, tandis que l'autre l'attendait sur la moto".



"Heureusement, le détenteur d'une cabine téléphonique qui se rendait aux toilettes s'est aperçu du mouvement inhabituel autour du véhicule. À ce moment, les motocyclistes ont pris la fuite. Le propriétaire de la cabine est venu me dire que les deux personnes ont introduit un objet dans le véhicule. J'ai déposé le véhicule dans un garage au quartier "Sans Fil" pour la vérification. On attend la suite", détaille Yacine Abdramane Sakine.