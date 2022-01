Tchad : deux journalistes arrêtés et molestés par le GMIP, avant d’être relâchés

N'Djamena - Hamid Yayami Moussa, directeur technique du journal IalTchad, et son caméraman, ont été molestés et arrêtés par le Groupement mobile d'intervention de la police (GMIP) ce 14 janvier en face du siège du journal à l'avenue Nimery.



D'après l’explication de la rédaction du journal, le directeur technique a demandé à son caméraman de filmer la mairie et les forces du GMIP qui détruisaient des hangars situés anarchiquement au bord du goudron.



Le caméraman était au balcon en train de filmer lorsqu'il a été chassé avec du gaz lacrymogène puis arrêté.



Hamid Yayami Moussa et son cameraman ont été conduits au commissariat situé au sein de la mairie centrale. Informé de ces arrestations, le maire Ali Haroun a demandé aux forces du GMIP de les libérer.



"Nous faisons le même travail. Ne les arrêtez pas", a dit Ali Haroun aux forces du GMIP. C’est ainsi que les collèges de la presse ont recouvré la liberté, alors que le GMIP tenait à les conduire à son siège.



Les journalistes sont régulièrement victimes de violences physiques et verbales au Tchad, dans l'indifférence totale.