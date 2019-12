Tchad : deux lycées mettent fin à leur différend à N’Djamena

Entre les élèves du lycée Félix Eboue et ceux du lycée technique et commercial, c’est la joie après la réconciliation suite à des récents incidents qui ont entraîné des suspensions de cours.



Ce lundi matin, nombre d’entre eux sont sortis sur la voie goudronnée à côté des deux lycées pour exprimer leur joie, bloquant la route.



L’association Koulina Sawa a réuni les lycéens à la Maison de la femme pour une conférence-débat sur la paix.



Cet événement a été organisé en collaboration avec l’administration des deux établissements afin de « conscientiser les jeunes et leur faire comprendre que nous ne sommes plus des ennemis, nous sommes des frères et sœurs. On a le Tchad qui nous unit, il n’y a pas de raisons qu’on puisse se diviser », explique le coordinateur de l’association Koulina Sawa.



Selon lui, « c’est dans cette optique qu’on a décidé de se retirer en dehors de ces deux établissements et se retrouver au niveau de la maison de la femme pour organiser cette conférence débat qui est une occasion pour que chacun puisse exprimer pourquoi l’événement s’est passé. »



Madjitolmon Junior, président de l’association pour la sensibilisation et la conscientisation des élèves du lycée d’enseignement technique et commercial de N’Djamena, s’est également expliqué sur le bien-fondé de cette initiative. « Nous, nous sommes retrouvés avec différentes associations de nos deux lycées. On avait réfléchit comment faire pour nous sortir de cette crise entre ces deux établissements. On a mis sur pied cette idée d’organiser cette conférence qui a eu lieu ce matin pour permettre à ces deux établissements de se réconcilier et de mettre fin à la violence en milieu scolaire car nous sommes les promoteurs du développement de demain. Il n’y a rien qui doit nous mélanger, surtout en milieu scolaire », a-t-il affirmé.