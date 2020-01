Tchad : deux ministres décorés par le chef de l'Etat

Le décret n°0027 de janvier 2020 porte élévation et nomination dans l'Ordre national du Tchad au titre du ministère délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre :



Au Grade de Dignité de Grand Officier

Général de corps d'armée Mahamat Abali Salah

Général de corps d'armée Mahamat Ismael Chaibo



Au Grade de Commandeur

Ramadan Erdebou Doungourou

Kedallah Younous Hamidi

Djidi Habré



Au Grade de Chevalier

Sultan Chérif Abdelhadi Mahdi

Sultan Said Brahim Moustapha



Ces sept personnalités sont décorées pour leurs services rendus, notamment dans le cadre de l'état d'urgence au Tibesti, au Sila et au Ouaddaï.