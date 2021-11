Tchad : deux officiers radiés de l’armée

Par décret n°759 du 08 novembre 2021, le Colonel HASSANE KALIBOU SOUGOU ID: 92831485 et le Sous-Lieutenant YOUSSOUF MOUGOU NESSEK ID: 09081848 , sont cassés au grade de soldat de 2ème Classe, et radiés du contrôle des effectifs des Forces de Défense et de Sécurité pour faute grave.Les intéressés n'auront droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d'indemnité compensatrice.