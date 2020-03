Tchad : deux otages libérés contre une rançon au Sud-Ouest

Les deux otages du village Manéné, canton Tagopo Foulbé, dans la province du Mayo Kebbi Ouest, ont été libérés ce dimanche contre une rançon de trois millions de francs CFA.



Après deux semaines de souffrances passées entre les mains des ravisseurs, Maloum Saleh et Keda Vaizi ont désormais regagné leurs familles.



Ils affirment avoir passé un "mauvais séjour" entre les mains des malfrats sur le territoire camerounais.



Chacune de leur famille a versé une rançon de 1,5 millions Francs CFA afin d'échapper à la mort.



Ces deux pères de famille ont été kidnappés au vue et au su de leurs enfants et épouses, il y a une semaine dans le village Manéné, canton Tagopo Foulbé, dans la sous-préfecture de Lamé.