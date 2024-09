Tchad : deux projets d'urgence pour faire face à l'insécurité alimentaire au Ouaddaï

Le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, Keda Balla et le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Pr Abdelrahim Awad Atteib, ont co-presidé ce 3 septembre 2024 à Abéché, le lancement de deux projets au profit des agriculteurs et éleveurs du Ouaddaï.



C'était en présence du gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleymane. Ces deux projets visent à améliorer la sécurité alimentaire des ménages hôtes et déplacés internes, vivant dans le Ouaddaï, et aussi de renforcer la résilience des communautés d'éleveurs et agro-pasteurs exposés aux risques répétés du changement climatique.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Bachar Ali Souleymane s'est réjoui du choix porté sur la ville d'Abéché afin d'abriter cet important événement.



Pour sa part, le représentant résident de la FAO au Tchad, Man Koussou Marc, a relevé que la Fao a bénéficié d’une subvention octroyée par le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF), pour soutenir les moyens d'existence de 4000 ménages, soit 24000 personnes affectées par le conflit soudanais et les inondations.



Lançant les deux projets, le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, Keda Bala, et celui de l'Elevage et des Productions animales, Pr Abdelrahim Awad Atteib, se sont relayés pour saluer l'action qui s'inscrit dans la dynamique de soutien à la crise pastorale, apporté en faveur des communautés pastorales dans le pays.



Il faut noter que le coût global de ces deux projets s'élève à hauteur de deux millions de dollars, pour une durée d'une année.