Tchad : deux projets de décret rejetés en conseil des ministres

Le Gouvernement a rejeté jeudi en conseil des ministres, deux projets de décret. Le premier projet concerne l'organisation et le fonctionnement de l’Office national de génie militaire et de la production. Le second projet concerne la création, l'organisation et l'attribution des secrétariats généraux dans les départements ministériels.



Génie militaire et production



Au titre du Ministère Délégué à la Présidence, Chargé de la Défense Nationale, de la Sécurité, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le Conseil a examiné le projet de décret portant organisation et fonctionnement de l’Office National de Génie Militaire et de la production, en abrégé (ONAGEMIP).



Créée en lieu et place de la Direction centrale du génie militaire, le Conseil n’a pas jugé opportune sa mise en œuvre. Il a demandé au ministère concerné de revoir la configuration de la structure existante pour la rendre plus efficace, opérationnelle et adaptée au contexte. Le projet a été rejeté, selon le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



Secrétariats généraux des départements ministériels



Le conseil des ministres a examiné le projet de décret portant création, organisation et attributions des secrétariats généraux dans les départements ministériels, présenté par le Secrétariat Général du Gouvernement.



Au regard de la situation économique et financière que traverse le Tchad et l’engagement liant le pays aux partenaires financiers, le projet a été simplement rejeté, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement.