Tchad : deux représentants spéciaux de l'ONU reçus à la Présidence

La lutte contre le terrorisme dans le bassin du Lac-Tchad et le processus de transition au Tchad étaient au menu des échanges, informe la Présidence.



La guerre asymétrique et toutes ses conséquences qu’impose la secte Boko Haram dans le Bassin du Lac, préoccupent les Nations-Unies.



Les deux représentants onusiens sont en tournée dans les pays du bassin conventionnel du Lac Tchad pour s’enquérir de la situation et apporter le soutien des Nations-Unies aux pays engagés dans la lutte contre Boko-Haram.



Il a été question de synergie d’actions pour tordre le cou à la secte Boko- Haram qui n’a fait que retarder les actions de développement et faire de nombreuses victimes dans le bassin du Lac-Tchad.



Mahamat Idriss Deby a réitéré l’inébranlable volonté du Tchad à faire face au terrorisme puisqu’il s’agit d’une question de survie et de respect de la dignité humaine.



La transition en cours au Tchad n’a pas été occultée. Les avancées significatives réalisées par le Conseil militaire de transition ont été saluées par les Nations-Unies qui s’engagent à soutenir le processus.



Ce satisfecit des Nations-Unies s'adresse également à toute la classe politique tchadienne qui a su faire preuve de patriotisme pour faire bouger les lignes du processus de transition. Elle est appelée à persévérer dans cet élan pour l’aboutissement heureux de toutes les échéances prévues par la transition.