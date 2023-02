TCHAD

Tchad : dialogue interinstitutionnel pour renforcer la protection des droits de l'Homme

Alwihda Info | Par Georges LAWANE - 7 Février 2023

Le 7 février 2023, le Haut-commissariat des Nations-Unies en partenariat avec les départements ministériels de la sécurité, de la justice, de l'administration, du genre et la commission nationale des droits de l'homme ont organisé un atelier de réflexion à l'hôtel de l'amitié de N'Djamena sur la compréhension accrue des rôles respectifs et sur la coopération entre les forces de sécurité intérieures (FSI), les acteurs judiciaires, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), les maires, la Maison nationale de la femme et les organisations de la société civile (OSC) en matière de protection des droits de l'homme au Tchad.