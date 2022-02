Tchad : diplômée et mère de 3 enfants, Ellen vend du jus de gingembre pour survivre

Ellen Mara Ngaba est mère de trois enfants. Diplômée de l'école de santé, infirmière diplômée d'État, elle s'est lancée dans les petits commerces "pour ne pas attendre de quelqu'un", explique-t-elle.



"J'ai commencé à produire le jus de gingembre depuis le lycée, j'ai continué à le vendre quand bien même étant étudiante en sciences infirmières et je continue jusqu'à présent", révèle Ellen Mara Ngaba.



Pour produire son jus, les ingrédients lui coûtent 6500 Fcfa. Le koro de gingembre est à 3000 Fcfa, le koro de sucre à 2000 Fcfa et le jus de citron lui coûte 1500 Fcfa. Ellen pile à la main le gingembre pour conserver sa vertu naturelle. Il faut deux heures de temps pour finir la préparation du jus pour un sceau de 20 litres.



Après avoir tout mis en bouteille, Ellen Mara Ngaba sort pour la vente à travers la ville. Les prix dépendent de la quantité. "La bouteille de 75 ml est à 500 Fcfa, le demi-litre à 1000 Fcfa , le litre et demi à 1500 Fcfa". Elle vend également à domicile et sur commande en quantité aux clients lors des fêtes d'anniversaire, la célébration d'un mariage et à des institutions. C'est à travers les commandes qu'elle gagne le plus.



Ellen a débuté la vente en 2015 suite au manque de moyens pour prendre en charge sa formation. Cette activité lui a permis de payer ses frais de formation. Aujourd'hui, c'est elle qui apporte de l'aide à son mari.



Ellen Mara Ngaba lance un appel aux filles : "bien qu'il n'y a pas d'intégration à la fonction publique, ce n'est pas là-bas seulement qu'on doit attendre, les petits commerces aident également. Que les filles n'attendent pas des parents ou du mari, il faut essayer de faire quelque chose et croire en ce qu'on fait".