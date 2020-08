Tchad : discours de haine et de division, le chef de l'État demande à la jeunesse de s'y opposer

"Le Tchad, leur pays, est unique et irremplaçable. Chers jeunes, dans un passé très récent, vos ainés ont gouté au fruit amer de la geurre, de la haine, de l'exil et de la misère crasse. Votre devenir est lié à l'avenir de votre pays. Ne gâchez pas votre trésor le plus précieux par un comportement dont vous ne mesurez pas la corrosivité sur la coexistence nationale"



Idriss Déby a indiqué que "le gouvernement actuel qui est plus rajeuni que jamais, doit améliorer les conditions permettant à notre jeunesse de prendre en main le destin de son pays et de s'épanouir."



Il a également affirmé que "nous devons nous préoccuper tous des autres maux qui retardent le développement de notre pays et qui sapent l'entente nationale", insistant sur la lutte contre la "dilapidation des deniers publics, la corruption, la gabegie, le clientélisme et la concussion."