Tchad : disparition du Dr. Adef Mahamat, le Sila a perdu un grand chirurgien

Décédé dans la matinée du 16 avril 2022 à Goz Beïda de suite d'une courte maladie, Dr Adef Mahamat était un grand chirurgien qui a su marquer sa profession. Connu et reconnu pour ses différentes œuvres et initiatives, il a dans l'exercice de son métier sauvé plusieurs hommes et femmes. Sa disparition laisse un gros vide à l'hôpital Provincial de Goz Beida, chef-lieu du département du Sila.



Dans un communiqué le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale annonce au nom du ministre le décès de Adef Mahamat, infirmier "rompu aux techniques de chirurgie". Il a longtemps servi dans la délégation du Sila.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, ses proches et ses amis. Il prie Dieu de "l'accueillir dans son paradis céleste".