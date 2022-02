Tchad : disposée à dialoguer, l’UFR appelle à la retenue

L'Union des Forces de la Résistance - UFR (CDR, RFC et UFDD/F) se dit « indignée de la déclaration fracassante du porte-parole du gouvernement de l'exclure des négociations de Doha », selon un communiqué de presse diffusé ce 17 février 2022.



Le gouvernement tchadien a estimé que l’UFR de Timan Erdimi s’auto-exclut après la fuite d’un audio dans lequel ce dernier évoque un éventuel recours à Wagner pour renverser le pouvoir.



L'UFR affirme que cet acte intervient à un moment où elle est disposée à poursuivre avec tous les autres mouvements politico-militaires le processus enclenché par le CMT pour déboucher à un dialogue national inclusif.



L'UFR tient à rappeler qu'elle n'a signé aucun accord avec le Conseil militaire de la transition (CMT), hormis son acceptation d'assister au pré-dialogue comme toutes les autres organisations politico-militaires contactées en la circonstance, néanmoins cela ne l'empêche pas en conséquence de s'organiser sur tous les plans.



L'UFR a indiqué s'attacher à ses principes notamment du dialogue, de la réconciliation et de la paix qu'elle a toujours prônés durant sa lutte pour le changement au Tchad. L'UFR a réaffirmé sa disponibilité devant l'opinion nationale et internationale à aller à un dialogue sincère et constructif aboutissant à une vraie paix définitive tant attendue par tous les tchadiens.



Le mouvement appelle les parties prenantes à la retenue pour la réussite des prochaines assises de Doha en évitant la politique d'exclusion qui ne ferait que dégénérer en des conflits interminables.