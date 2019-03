Tchad : dissolution de la coordination de démobilisation et de réinsertion des militaires

Au terme d'un décret du 14 mars 2019, le président de la République dissout la coordination nationale de démobilisation et de réinsertion des militaires (CODEREM).



Le décret est pris sur proposition conjointe du ministre de l'Economie et de la Planification du développement, et du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des victimes de guerre et des anciens combattants.



Toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées, notamment le décret n° 1439 du 5 novembre 2009, ainsi que les textes subséquents.