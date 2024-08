Tchad : distribution d'aide humanitaire aux sinistrés des inondations de la Province du Kanem

Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales, notamment le Maire de la commune de Mao, Moussa Maina, et le délégué de l'action sociale, de la Solidarité et des affaires humanitaires du Kanem, M. Ahmat Goukouni.



Dans son allocution, le Gouverneur a souligné l'importance de cette initiative pour venir en aide aux sinistrés, en sa qualité de Président du comité de gestion de la prévention des inondations. Il a déploré les conséquences néfastes des pluies sur le plan humain et matériel.



Le Gouverneur a indiqué que grâce à la générosité de l'État et à la détermination du Président de la République, ce programme vise à soulager les souffrances et à apporter un soutien vital aux familles touchées.



Il a demandé aux Préfets et aux Sous-préfets d'appliquer avec rigueur et impartialité la distribution de ces vivres et non-vivres aux véritables victimes des inondations.



Enfin, le Gouverneur a procédé à la remise des kits, composés de sacs de riz, de cartons de savons, d'omo et de nattes, aux personnes vulnérables, notamment à un habitant du village de Ligra ayant subi des dommages importants.



Cette opération de distribution d'aide humanitaire aux sinistrés des inondations s'inscrit dans un effort de solidarité et de soutien aux populations les plus touchées de la Province du Kanem.