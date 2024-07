Tchad : distribution d'aliments pour la sécurité alimentaire dans le Kanem et le Barh El Gazel

Ce 27 juillet 2024, une cérémonie de lancement officiel de distribution d'aliments bétail, a été organisée par la FAO dans le but de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que les revenus des acteurs des chaînes de valeur des zones d'intervention.



Cet événement a réuni le ministre de l'Elevage et des Productions animales, le gouverneur de la province, ainsi que des autorités administratives, militaires et civiles.



Dans le cadre du programme de renforcement de la résilience des systèmes alimentaires P2RSA, mis en œuvre conjointement par la FAO et le PAM, 500 tonnes de tourteaux de coton seront distribuées, soit 250 tonnes par province, aux éleveurs des provinces du Kanem et Barh El Gazel.



Le gouvernement de la province du Barh El Gazel, représenté par Faitchou Étienne, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement du Tchad et ses partenaires, pour ce don aux pasteurs et agro-pasteurs, tout en soulignant les défis critiques auxquels le secteur de l'élevage de la province est confronté.



Le représentant de la FAO, Marc Mankoussou, a rappelé que l'objectif principal de ce programme est d'améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et les revenus des acteurs des chaînes de valeur des zones d'intervention. Il a également souligné que le financement nécessaire pour ce programme s'élève à 16 857 468 000 francs, dont une partie importante a déjà été mobilisée (6 700 000 000 francs).



Pour le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Pr Abderahim Awat Ateib, a dans son discours de lancement, indiqué que cette opération de distribution d'aliments bétail est exclusivement destinée aux éleveurs. Il a exhorté le personnel du secteur de l'élevage, pour que ces aliments soient bien gérés et trouvent des cibles.



En conclusion, quelques bénéficiaires ont reçu symboliquement des aliments de bétail, des mains des officiels, lors de cette cérémonie. Le ministre a également visité le stock d'aliments de bétail pour le Barh El Gazel, soulignant que ce programme est financé par l'Union européenne, pour un montant total de 54 millions d'euros, sur une durée de 5 ans.