Tchad : distribution d’habits aux populations vulnérables d'Abéché pour le Ramadan

Le président de Sanabil Al-Salam, Abdelkerim Khalil, a souligné que son organisation s’engage chaque année dans de telles actions de solidarité pour soutenir les personnes en difficulté et leur éviter de se sentir exclues de la société. Plus de 215 personnes ont bénéficié de cette aide généreuse.



Halimé Abdelkrim Nourene, représentant l’union des élèves du lycée Azhar, a exprimé l’engagement des élèves à s’associer avec Sanabil Al-Salam pour alléger les souffrances des communautés vulnérables, ne serait-ce que temporairement.



Les bénéficiaires de cette distribution ont exprimé leur gratitude chaleureuse envers les membres de ces organisations pour leur acte de bienfaisance et de générosité. Ils ont invoqué les bénédictions divines pour les donateurs en ce mois sacré de Ramadan.