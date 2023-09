Tchad : distribution de moustiquaires pour contrer l'épidémie de dengue à Abéché

Cette distribution vise à lutter contre l'épidémie de dengue récemment apparue dans le district sanitaire d'Abéché, dans la province du Ouaddaï. Le chef de la communauté Salamat, Mahamat Idriss, a exprimé sa gratitude envers les membres de l'association Toumaï pour ce geste symbolique envers les habitants de sa circonscription. Il est convaincu que ce don contribuera à protéger les bénéficiaires des moustiques et à combattre la dengue.





Le président de l'association Toumaï Abéché Info pour la paix et le développement, Abakar Mahamat Kabouch, a souligné que son organisation apporte ainsi sa contribution à la lutte contre les maladies épidémiologiques, en particulier le paludisme et la dengue, aux côtés du gouvernement. Il a assuré que d'autres localités environnantes seront également visitées dans les jours à venir, dans le même objectif. Profitant de l'occasion, le président a appelé les habitants de Rahadal-Haras à travailler davantage en faveur de la paix, de la stabilité et du vivre-ensemble, des piliers du développement durable, conformément aux vœux des plus hautes autorités du pays, notamment le président de transition général Mahamat Idriss Deby Itno.





Plus de 600 ménages ont bénéficié de cette initiative de l'association Toumaï Abéché Info pour la paix et le développement.