Tchad : distribution de plants contre l'ensablement au Kanem

L'initiative vise à lutter contre l'ensablement, en appui des actions gouvernementales et des communautés. Elle est soutenue par le CICR et la Croix-Rouge du Tchad.



Le préfet du département du Kanem Centre, Brahim Alifa Ali, a demandé à la population de bien entretenir les plants.



Le président de la Croix-Rouge du Kanem, Moussa Abakar Mallay et l'assistant coopération du CICR, Nadji Sabour, ont salué l'engagement des communautés locales contre les effets du changement climatique.