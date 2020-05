Tchad : distribution de vivres aux démunis de la province du Batha

Le gouverneur de la province du Batha, le général de corps d'armée Beïnando Tatola, a réceptionné dimanche matin un don de produits alimentaires et d'hygiène. Le don, remis par la Fondation Grand Coeur, est destiné aux six département de la province du Batha.



Prenant la parole, le maire de la ville d'Ati a tout d'abord, en son nom et celui de la population d'Ati, remercié la Première Dame Hinda Déby à travers la FGC, pour cette aide aux populations démunies. Il s'est félicité du don qui arrive à point nommé.



Le don est composé de 300 sacs de riz décortiqué de 25 kg, 300 sacs de mil de 25 kg, 300 sacs de sucre de 10kg 300 bidons d'huile de 5 litres et 50 cartons de savon. Il est d'une valeur de 10 millions Fcfa.



Remettant officiellement le don, le point focal de la FGC du Batha, Mme Souad Brahim Adil, a indiqué que ce geste vient accompagner les mesures barrières prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. "Ce don, modeste soit-il, vient soulager la souffrance des personnes vulnérables de la province", a-t-elle ajouté.



Réceptionnant ces vivres, le gouverneur de la province du Batha a, au nom de la population, remercié la FGC qui ne cesse de voler au secours des vulnérables de la province. Il a mis en garde le comité de distribution afin que la réparation des 125 kits destinés à la commune d'Ati soient remis directement aux ayants droits.



"Cette consigne de fermeté est valable pour toutes les distributions qui auront lieu dans l'ensemble de la province du Batha. Tout détournement de vivres destinés aux ménages cibles sera considéré comme un manquement grave et sanctionné", a-t-il dit.



Le général de corps d'armée Beïnando Tatola a profité de l'occasion pour exhorter la population d'Ati à observer strictement les mesures barrières édictées par le gouvernement, ainsi que les règles d'hygiène.