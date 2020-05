Tchad : distribution de vivres, les opérations citoyennes de solidarité se multiplient

Le projet ''Sourire famille'' entend soutenir et réconforter les couches vulnérables durant cette période. Le don du CEDPE, en partenariat avec l’association Alnahda pour la charité, est constitué d'un kit alimentaire complet à savoir : un sac de sucre de 5 kg, un sac de riz, un sac de farine de maïs de 50 kg, un bidon d'huile de 10 L, une grande boîte du lait en poudre, un carton de pâtes alimentaires de 24 pièces et des vêtements pour la fête du ramadan.



Le président du CEDPE, Ahmat Yacoub Dabio, a déclaré que les réfugiés et les retournés sont les premières personnes nécessiteuses d'un geste humanitaire qui leur permet de faire face aux effets de la pandémie. Selon lui, secourir des personnes en difficultés, c'est apporter une contribution à la construction de l'humanité et apporter un soutien aux personnes en danger.