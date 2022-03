Tchad : dix jours pour vacciner la population contre le Covid-19 au MKO

La délégation sanitaire provinciale du Mayo Kebbi Ouest organise, du 24 mars au 03 avril 2022, une campagne de vaccination de masse contre le Covid-19. Ce sont les populations des 118 centres de santé que compte la délégation sanitaire du Mayo Kebbi Ouest, qui en sont concernées.



Pour cette campagne, les groupes prioritaires retenus sont : le personnel de santé, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes présentant des comorbidités, notamment le diabète, le sida, l'hypertension artérielle et autres.



Des postes de vaccination sont sélectionnés pour des séances de vaccination, avec un personnel de santé qualifié, rassure le délégué de la santé de la province du Mayo Kebbi Ouest, Dr Abinon Djelamdé. Selon lui, le vaccin demeure le moyen efficace pour prévenir et éliminer certaines maladies, car beaucoup d'enfants survivent grâce aux vaccins.



Il n'a pas manqué de déplorer l'augmentation du nombre de décès, la recrudescence de la maladie au début de l'année 2021, et l'impact de la pandémie sur le plan socioéconomique et sur le fonctionnement des services.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang, quant à lui, exhorte sa population à poursuivre l'observance des mesures barrières. « Il faut se faire vacciner pour être à l'abri de la pandémie liée au Covid-19 », dit-il.